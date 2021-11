Azzi: “Con Osimhen, Anguissa e Insigne il Napoli non la perdeva”

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato la prestazione del Napoli tramite il proprio profilo Twitter, ecco quanto affermato:

Con Osimhen, Anguissa e Insigne il #Napoli non la perdeva. In più mancavano Demme, Politano e Ounas. #Spalletti ha bisogno di recuperare più giocatori possibili, perché si va in campo ogni tre giorni e altrimenti non si cantano messe (nemmeno con Guardiola) #SpartakNapoli #UEL pic.twitter.com/NV64d65G5w

— Marco Azzi (@marcoazzi66) November 24, 2021