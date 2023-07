Telegraph Sport – Hojlund nel mirino dello United: possibile l’affondo nelle prossime ore.

Secondo la testata giornalistica inglese, il Manchester United avrebbe rivolto di nuovo lo sguardo in Serie A. Dopo aver concluso positivamente la trattativa per André Onana con l’Inter, questa volta nel mirino dei Red Delivs ci è finito Rasmus Hojlund. Gli inglesi hanno bisogno di rinforzare il reparto, e potrebbero concretizzare l’affondo per la giovane punta di proprietà dell’Atalanta.

