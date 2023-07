La Gazzetta dello Sport – Napoli-Lo Celso, il giocatore gradisce la meta: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sull’interesse del Napoli per Giovani Lo Celso. Il centrocampista offensivo del Tottenham e nazionale argentina, avrebbe apertamente dichiarato di gradire la meta azzurra. Al momento la squadra di Premier ha rifiutato la proposta di prestito secco, come proposto dai partenopei. Tuttavia, a fare la differenza in questa trattativa, sarà la volontà del giocatore, che se fatta “pesare”, potrebbe aiutare a far ripartire la trattativa che nelle ultime settimane non è mai decollata. Attenzione però anche all’interesse del Barcellona.

Gli Spurs fanno sapere, però, che per riaprire il discorso con il Napoli, bisognerà parlare di obbligo di riscatto sul cartellino del centrocampista.

