Corriere del Mezzogiorno – Inglesi su Ambrosino, richieste anche dalla Serie B.

Con l’inizio del ritiro estivo, il Napoli sta mettendo in mostra i suoi giovani. Vergara, centrocampista del 2003, ha ben figurato in allenamento e sarà destinato in prestito alla Reggiana. Per Amrbosino, invece, il discorso è differente. Alla società è arrivata un’offerta dall’Inghilterra, in particolare dal Blackburn Rovers. La formula è il prestito con il riscatto condizionato alla promozione in Premier. Si fanno sentire anche dalla Serie B, dove il Catanzaro spinge per averlo in prestito.

