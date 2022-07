Dalla Spagna: il Borussia Dortmund è piombato su Giovanni Simeone

Il Borussia Dortmund sorpassa il Napoli per Giovanni Simeone. La notizia arriva direttamente dalla Spagna. Ecco quanto riportato da Marca:

“Il Borussia Dortmund accelera la corsa per Giovanni Simeone. L’ingaggio dell’attaccante argentino entra nella sua fase decisiva e in questo momento è il Borussia la squadra in vantaggio per prenderlo. Anche se la Juventus è una seconda opzione da non escludere”.

