Fabian Ruiz rifiuta il West Ham ma anche il rinnovo: la situazione

Fabian Ruiz avrebbe rifiutato la proposta del West Ham ma anche il rinnovo con il Napoli.

Il centrocampista Fabian Ruiz si troverebbe attualmente in una posizione abbastanza scomoda. Il giocatore avrebbe rifiutato infatti la proposta del West Ham, club che ha dimostrato un interesse non solo per quest’ultimo ma anche per Piotr Zielinski. Fabian Ruiz tuttavia sembra non volerne sapere nulla in merito e ci sarebbe anche dell’altro. Il centrocampista spagnolo avrebbe infatti rifiutato anche la proposta di rinnovo da parte del Napoli. In questo momento dunque non si troverebbe in una condizione favorevole, anche perché il club partenopeo avrebbe fatto le proprie intenzioni in maniera molto chiara. Se Fabian dovesse restare finirebbe ai margini della squadra.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“O meglio: Ruiz ha rifiutato l’offerta del solito West Ham ma anche la proposta di rinnovo formulata da Giuntoli, e così se non riuscirà a trovare una soluzione (una squadra) gradita , il Real pensa a lui a zero, e continuerà a respingere l’ipotesi del prolungamento allora gli scenari cambieranno. In sintesi: al giocatore è stato comunicato che finirà ai margini. Come capitò a Milik due anni fa, per intenderci.”

