Calciomercato, il Napoli ha bloccato Gabriel Magalhaes

Il Napoli dopo Victor Osimhen, ha bloccato anche Gabriel Magalhaes del Lille. A dare la notizia, ci ha pensato il collega della Rai Ciro Venerato intevenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli lo ha bloccato. Anche l’operazione Karnezis si può spiegare così. Il Lille lo valuta 25 mln. Magari in un secondo momento il club francese può liberare un esterno e pensare a Ounas. Il Napoli, mettendo dentro l’algerino, verserà solo 5-6 mln per prendere il difensore. Il Lille darà un tempo ragionevole al club azzurro per vendere Koulibaly, superata una certa data, il Lille sarà libero di vendere a chi vuole Gabriel”.

