Carnevali su Bogà: ” 40 milioni per lui sono pochi”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha risposto in maniera secca ai microfoni di Sky in merito al futuro di Jeremie Bogà. “40 milioni? Sono troppo pochi”, questa la risposta del dirigente neroverde. L’esterno nigeriano è sempre in cima alla lista del mercato azzurro, con il Napoli che aveva offerto 25 milioni più Younes. Ma dopo questa risposta di Carnevali, il club azzurro dovrà lavorare molto per convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese.

