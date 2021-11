FOTO – Osimhen protesta sui social: riposta il fallo da rigore di Magnani

Osimhen protesta sui social e riposta il fallo da rigore di Magnani

Victor Osimhen protesta sui social per il fallo da rigore di Magnani non fischiato dopo la trattenuta in Napoli-Verona. L’arbitro ha fermato il gioco per le proteste dell’attaccante azzurro e poi lo ha ammonito.

“E’ stato fischiato fallo a Osimhen dopo la ovvia protesta!! Siamo alle solite…”. Così sui social Diego Armando Maradona Jr, con Osimhen che si è unito alla protesta ripostando il fermoimmagine della trattenuta subita da Magnani in Napoli Verona.

