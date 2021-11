Cittadinanza onoraria ad Insigne, il sindaco di Frattamaggiore: “È modello per tanti giovani”

Cittadinanza onoraria ad Insigne: le parole del sindaco di Frattamaggiore

Cittadinanza onoraria a Lorenzo Insigne, deliberata dal consiglio comunale di Frattamaggiore. Il capitano ha scelto di vivere a Napoli, ma non dimentica la sua città d’origine come riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

Cittadinanza onoraria a Lorenzo Insigne

Il sindaco Marco Del Prete ha voluto commentare così:

«Essere un buon esempio è fondamentale, e le istituzioni hanno il dovere morale di indicare alle nuove generazioni i veri valori della vita come dello sport. Per oltre 20 anni Lorenzo Insigne ha vissuto a Frattamaggiore, dove risiedono ancora i suoi genitori, una famiglia di sani valori, che hanno trasmesso anche agli altri figli, tutti con la passione del calcio. E Lorenzo è campione nello sport come nella vita, ed è modello per tanti giovani»

