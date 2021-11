Inter-Napoli, partita la vendita dei biglietti per il big match.

Domenica 21 novembre alle ore 18, ci sarà la grande sfida contro i nerazzurri, biglietti già in vendita per la gara.

Per accedere allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ è obbligatorio presentare il Green Pass, esclusi i minori fino a 12 anni, i biglietti non verranno ceduti a terze persone quindi il cambio del nominativo sul biglietto non sarà consentito.

Fonte news: inter.it