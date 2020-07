Barcellona, emergenza difesa. Ad oggi disponibile solo Piquè

Continua l’emergenza in casa Barcellona

Come riporta l’edizione online del Mundo Deportivo, è scoppiata l’emergenza difesa in casa Barcellona. Ad oggi, l’allenatore Setien puo contare solo su Gerard Piquè come centrale difensivo. Complici gli infortuni di Lenglet ed Umtiti, i quali sono in fase di recupero da alcuni infortuni, non ci sono altri centrali in rosa. I tempi del loro rientro in gruppo ancora non sono ben definiti, con Setien che in vista della sfida controp il Napoli dovrà inventarsi qualcosa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora, Osimhen: ci sono le firme, annuncio imminente

Calciomercato – Il Parma chiede due giocatori al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Casellati: la scuola riapra per tutti, da Governo responsabilità