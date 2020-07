Ultim’ora, Osimhen: ci sono le firme, annuncio imminente

Osimhen ha firmato, in arrivo l’annuncio

Orami è in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Victor Osimhen in maglia azzurra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti nigeriano ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 5 anni. Manca solo il tweet di Aurelio De Laurentis per l’ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

