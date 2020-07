Calciomercato – Il Napoli ha deciso cosa fare con Petagna. La strategia di De Laurentiis

Napoli, il portale Calciomercato.com ha messo in evidenzia la posizione dell’attaccante Andrea Petagna

Andrea Petagna, l’attaccante che il Napoli ha acquistato a gennaio e lasciato a Ferrara, sembra destinato a non vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, infatti: “Per l’attuale centravanti della Spal verranno fatte valutazioni più avanti (anche) in base al futuro di Arek Milik. Difficile, ad ogni modo, pensare a lui come terzo attaccante: più facile un ruolo da jolly per uno scambio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Jeremie Boga conteso da tre squadre europee. Le ultime

Coronavirus, il bollettino del 26 luglio – Nelle ultime 24 ore oltre 250 nuovi casi, 11 in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carabinieri arrestati: una trans, minaccata dal maresciallo Orlando