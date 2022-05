Calciomercato, il Napoli si concentra sulla difesa: si studiano due nomi

Calciomercato Napoli, il club azzurro sarebbe interessato a due giocatori per quanto riguarda la difesa.

Il Corriere dello Sport riporta il nome di ben due giocatori che sarebbero seguiti dal Napoli. Il club si starebbe concentrando in particolar modo sul reparto difensivo, i due nomi in questione sarebbero infatti due difensori centrali.

“Continua anche il nome del difensore che nella rosa dovrebbe prendere il posto di Tuanzebe, rientrato in Inghilterra e per la precisione al Manchester United, dopo un’esperienza non esattamente fortunata inaugurata a gennaio: piace l’argentino Palomino, ma l’Atalanta non sembra incline alla sua cessione, e poi anche Ostigard, norvegese di 22 anni che da gennaio ha giocato con il Genoa in prestito dal Brighton.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pjanic la pedina del Barça per arrivare a Koulibaly: fissato incontro con ag. di entrambi

Mathias Olivera, visite mediche terminate: ha lasciato Villa Stuart

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici