È sempre calciomercato, è tempo di rinnovo dei contratti per il Napoli. Ingaggio, valore di mercato e durata del contratto calciatore per calciatore.

Sta per chiudersi la stagione del Calcio Napoli 2021/2022 con un saldo terzo posto, è ora tempo per il Napoli di rivedere i contratti in scadenza. L’amarezza ed il rammarico per l’occasione Scudetto possono solo che scemare volgendo lo sguardo a quella che sarà la prossima stagione, la seconda sotto la guida del mister Luciano Spalletti. Ad oggi vengono dati come cosa fatta il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham e per il prolungamento di contratto per Juan Jesus. L’unico acquisto per il quale manca solo l’ufficialità è quello di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi. L’attaccante georgiano andrà a contendere il posto da titolare ad Hirving Lozano per occupare in campo la posizione lasciata libera dall’ex capitano Lorenzo Insigne. Oltre a guardare ai rinforzi per il prossimo campionato, il Napoli è già alle prese con alcuni rinnovi contrattuali, a causa della loro prossima scadenza, ma andiamo a vedere nel dettaglio l’ingaggio, il valore di mercato e durata del contratto (tra parentesi l’età):

Portieri

Ospina(33): 1,4 milioni fino al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 5 milioni di euro.

Meret(25): 1 milione fino al 30 giugno 2023. Valore di mercato: 12 milioni di euro.

Difensori

Kevin Malcuit(30): 0,8 milioni fino al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 2 milioni di euro.

Axel Tuanzebe(24): fine prestito al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 8 milioni di euro.

Faouzi Ghoulam(31): 2,4 milioni fino al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 1,8 milioni di euro.

Juan Jesus(30): 1 milione fino al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 4 milioni di euro.

Kalidou Koulibaly(30): 6 milioni fino al 30 giugno 2023. Valore di mercato: 45 milioni di euro.

Giovanni Di Lorenzo(28): 2,3 milioni fino al 30 giugno 2023. Valore di mercato: 25 milioni di euro.

Amir Rrahmani(28): 1,8 milioni fino al 30 giugno 2024. Valore di mercato: 25 milioni di euro.

Mario Rui(30): 2,1 milioni fino al 30 giugno 2025. Valore di mercato: 8 milioni di euro.

Centrocampisti

Andrè Zambo Anguissa(26): 1,7 milioni fino al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 30 milioni di euro.

Fabian Ruiz(26): 1,5 milioni fino al 30 giugno 2023. Valore di mercato: 55 milioni di euro.

Piotr Zielinski(27): 3,5 milioni fino al 30 giugno 2024. Valore di mercato: 50 milioni di euro.

Diego Demme(30): 2,5 milioni fino al 30 giugno 2024. Valore di mercato: 10 milioni di euro.

Eljif Elmas(22): 1,5 milioni fino al 30 giugno 2025. Valore di mercato: 24 milioni di euro.

Stanislav Lobotka(30): 2 milioni fino al 30 giugno 2025. Valore di mercato: 15 milioni di euro.

Attaccanti

Dries Mertens(35): 4,5 milioni fino al 30 giugno 2022. Valore di mercato: 5 milioni di euro.

Adam Ounas(25): 1,6 milioni fino al 30 giugno 2023. Valore di mercato: 8 milioni di euro.

Hirving Lozano(26): 4,5 milioni fino al 30 giugno 2024. Valore di mercato: 35 milioni di euro.

Matteo Politano(28): 2,2 milioni fino al 30 giugno 2024. Valore di mercato: 27 milioni di euro.

Andrea Petagna(26): 1,8 milioni fino al 30 giugno 2024. Valore di mercato: 13 milioni di euro.

Victor Osimhen(23): 4,5 milioni fino al 30 giugno 2025. Valore di mercato: 60 milioni di euro.

Mario Scala

Fonti: Transfermrkt e Calcio&Finanza