Calciomercato: il Torino cerca un nuovo portiere, tra i candidati anche Meret

Il club granata pensa al futuro della sua porta

Il Torino monitora attentamente la situazione di Alex Meret. Il futuro del portiere con la maglia del Napoli è più che mai incerto e i granata sarebbero pronti a farsi avanti nel caso in cui tra le arti non dovessero esserci le basi per il rinnovo. Tuttosport riporta inoltre che tra i nomi più di interesse per il club torinese c’è anche quello di Cragno.

