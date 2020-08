Calciomercato – Juventus su Cengiz Under: pronto lo sgambetto al Napoli?

Calciomercato – Attento Napoli, la Juventus ti porta via Cengiz Under

Cengiz Under è il nome nuovo per il prossimo mercato bianconero. Considerato un giocatore dal potenziale di Douglas Costa, il giocatore della Roma è finito, insieme a Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, nel mirino juventino. Secondo quanto riportato da Tuttosport quindi, la Juventus creerebbe così un canale preferenziale con la società capitolina e, qualora l’affare Under andasse in porto, farebbe uno sgambetto al Napoli, anch’esso interessato all’esterno turco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lega Serie A gli MVP della stagione: Dybala migliore in assoluto

De Maggio: “Migliorano le condizioni di Insigne: sensazioni positive per il Barça”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola:76mila domande per il concorso ordinario di infanzia e primaria