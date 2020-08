UFFICIALE – Napoli, pessima notizia per De Laurentiis: la primavera retrocede in serie B

Il Consiglio Federale ha definito l’esito dei campionati Primavera 1 e Primavera 2 svoltesi nell’ anno 2019/20

Il Consiglio Federale ha definito l’esito dei campionati Primavera 1 e Primavera 2 svoltesi nell’ anno 2019/20. Ecco il comunicato:

“Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Conseguentemente, risultano promosse al Campionato Primavera 1 le società Milan, Ascoli e Spal.

Per quanto riguarda il Campionato Primavera femminile, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo, Juventus e Roma risultano vincenti dei due gironi. Per l’assegnazione dello Scudetto, il Consiglio ha proposto alla Divisione Calcio Femminile di valutare l’organizzazione di una partita di spareggio alla ripresa dell’attività agonistica”.

