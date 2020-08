UFFICIALE – La FIGC annuncia le date di inizio campionati pro 2020/21

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha stabilito le date per la ripartenza dei campionati 2020/21

Ufficiale – La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha stabilito, nella giornata odierna, le date per la ripartenza dei campionati 2020/21: il 19 settembre ripartirà la Serie A (decisione non condivisa dal Napoli) mentre la Serie B riprenderà il 26 settembre. Per quanto concerne la Serie C, riapertura prevista per il giorno 27 settembre.

“Adesso le rispettive leghe studieranno i calendari”, si legge dal comunicato ufficiale.

