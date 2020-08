India, catastrofe aerea: un Boeing 737 si spezza in due in fase di atterraggio

Un Boeing 737 di Air India Express partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è finito fuori pista

Un Boeing 737 di Air India Express partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è finito fuori pista e si è spezzato in almeno due parti all’aeroporto di Kozhikode, nel Kerala, in India. A bordo, secondo le prime informazioni (in continuo aggiornamento) raccolte dal Corriere della sera, c’erano 190 persone, compresi i membri dell’equipaggio. Le operazioni di soccorso sono in corso e ci sarebbero almeno tre morti, ma il bilancio è destinato a salire. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: stando però alle immagini trasmesse dalle diverse tv locali nell’area si sta abbattendo una forte pioggia che potrebbe aver complicato le manovre di avvicinamento e atterraggio a destinazione.

