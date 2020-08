Ecco quando ripartirà la serie A: al Napoli la decisione non piace!

A De Laurentiis non è piaciuta la data di inizio della serie A 2020/2021

La serie A 2020/2021 ripartirà il 19 settembre. Una data che ha messo d’accordo tutti i club tranne il Napoli. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Il presidente del Napoli De Laurentiis in realtà era contrario alla scelta di ripartire poco oltre metà settembre: nelle intenzioni del numero uno del club azzurro, arrabbiatissimo, il periodo tra fine e nuovo inizio sarebbe dovuto essere ben più ampio. De Laurentiis – scrive la rosea – proponeva di aggiungere almeno un’altra settimana all’intervallo tra una stagione e l’altra: la ripartenza doveva essere fissata per il 26 o addirittura per il primo fine settimana di ottobre, sabato 3 e domenica 4. Una soluzione che non avrebbe permesso di finire in tempo per Euro2021, dunque impraticabile”.

