Insigne vuole recuperare, vuole esserci contro il Barcellona

Insigne contro il Barcellona vuole esserci

Il Napoli, spera di poter avere a disposizione Lorenzo Insigne nella gara di sabato contro il Barcellona. Il capitano azzurro, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, vuole far di tutto per recuperare in tempo. Ecco quanto evidenziato dalla rosea:

“Medici e fisioterapisti stanno lavorando ai muscoli di Lorenzo per provare a rimetterli in sesto per sabato sera. Ipotesi complicata, ma non impossibile, ecco perché anche il giocatore è convinto di potercela fare. Gattuso sta seguendo l’evoluzione dell’infortunio del suo giocatore più rappresentativo. Anche se non al 100 per cento, l’allenatore aspetterà fino in fondo pur di schierarlo”.

