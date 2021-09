Cassano: “Spalletti grande allenatore, il suo Napoli fa paura, Scudetto? Può essere l’anno giusto”

L’ex Roma, Milan e Real Madrid commenta il Napoli di Luciano Spalletti

Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di “BoboTV”, trasmissione in diretta su Twitch. L’ex calciatore ha elogiato il Napoli e l’operato di Luciano Spalletti alla guida degli azzurri.

Queste e sue parole:

“L’Inter deve stare attenta al Napoli, c’è entusiasmo, hanno un allenatore che sa come si fa e gioca bene. Può essere la squadra che ci può far impazzire, dopo 20 anni di dominio Juve-Milan-Inter ci può essere una vittoria di un’altra squadra. Può essere la stagione giusta, l’allenatore è giusto e anche l’ambiente lo è. Gioca un calcio meraviglioso, fa paura questo Napoli.

E sono contento per Spalletti perché ogni volta gli davano contro, è sempre stato sottovalutato a differenza del reale valore. Ha allenato grandi squadre e allenato all’estero, non capisco perché Juve e Milan non abbiano preso Spalletti. E anche la stessa Inter, perché l’ha dato via? Questo è un signor allenatore, può darsi che a qualche società non va a genio questa sua personalità. Spalletti è focoso, perbene”.

