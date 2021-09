I soliti cori anti Napoli, anche alla Dacia Arena intonato: “Vesuvio lavali col fuoco”

L’Udinese perde due volte, sia sul campo che sugli spalti

Nel posticipo di ieri sera il Napoli di Luciano Spalletti si è imposto per 4-0 in casa dell’Udinese. I Friulani però, come scritto dal sito AreaNapoli.it, escono doppiamente sconfitti dalla partita contro gli azzurri. Purtroppo, una grande fetta dei tifosi bianconeri presenti alla Dacia Arena si è resa protagonista di un consueto ma sempre fastidioso episodio che da sempre ha luogo sui campi di Serie A, ossia l’intonazione dello squallido coro: “Vesuvio, lavali con il fuoco!”.

