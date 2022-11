Calciomercato: la Cremonese non molla per Gaetano

Il club lombardo vuole il ritorno di Gianluca Gaetano

La Cremonese spera in un ritorno di Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Napoli è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A dei lombardi, e insieme a lui il club cremonese spera di di ingaggiare il centravanti della Sampdoria, Francesco Caputo. Se i grigiorossi non saranno in grado di aggiudicarsi i due giocatori, allora virerebbero sulle alternative Roberto Gagliardini ed Elodor Shomurodov. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Fonte foto: Instagram @gianluca_gaetano70

