Ibrahimovic: “Napoli? Hanno fatto meglio, ma crediamo nello Scudetto”

Zlatan Ibrahimovic commenta la stagione del Napoli

Il Napoli ha chiuso il 2022 in testa al campionato a +8 dal Milan secondo in classifica. Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta Scudetto in occasione della cerimonia per i “Globe Soccer Awards” che si sta tenendo a Dubai.

Queste le sue parole:

“Ho tanta voglia di tornare, sto meglio e sto lavorando. Nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra sta facendo bene, ma il Napoli ha fatto meglio e si vede dalla classifica. La seconda parte del campionato, però, è più importante. Crediamo sempre nello scudetto“.

Fonte foto: Instagram @iamzlatanibrahimovic

