Calciomercato: la Roma ha messo gli occhi su un obiettivo del Napoli

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia in tema calciomercato: la Roma di José Mourinho avrebbe puntato un obiettivo del Napoli.

Si inizia nuovamente a parlare di calciomercato, questa volta ci oensa la Gazzetta dello Sport a riportare una notizia relativa al Napoli, ma anche alla Roma. Secondo il quotidiano la Roma vorrebbe portare in maglia giallorossa Marcos Senesi, difensore del Feneyoord ma anche obiettivo di mercato del Napoli.

“Per la difesa il sogno dei giallorossi è Sven Botman. Il centrale olandese classe 2000 del Lille ha una valutazione che rischia di essere fuori mercato per il direttore Tiago Pinto. II club francese non lo cede per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Ed è per questo che la Roma ha deciso di virare su Marcos Senesi che il Feneyoord valuta tra i 15 e i 18 milioni. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2023. Nella lista del dirigente giallorosso, c’è anche Marcao, brasiliano del Galatasaray anch’esso accostato al club partenopeo. Che invece proverà a prendere un terzino sinistro, ovvero Mandava.”

