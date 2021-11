Buone notizie per Spalletti, attesi due rientri in casa Napoli

Nel Napoli di Luciano Spalletti si attendono due rientri che potrebbero essere davvero utili per le prossime sfide.

Il campionato è fermo ma il Napoli continua ad allenarsi per preparare le prossime gare. Il prossimo 21 novembre la squadra di Luciano Spalletti è attesa a Milano, dove sfiderà l’Inter. A tal proposito la squadra azzurra potrebbe contare su due risorse in più: Kevin Malcuit e Kostas Manolas. I due infatti potrebbero tornare a breve a disposizione del club.

Ecco cosa riporta il Corriere del Mezzogiorno:

“La prossima settimana dovrebbero tornare in gruppo Malcuit e Manolas, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Spalletti è pronto ad accoglierli nelle rotazioni per il prossimo tour de force con nove partite in 31 giorni fino a Natale.”

