Meret-Napoli, il rinnovo non è così contato: il portiere ha un dubbio

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli non sarebbe così certo, a rivelarlo è il Corriere dello Sport.

Alex Meret è il portiere numero uno del Napoli di Luciano Spalletti, tuttavia c’è qualche perplessità per quanto riguarda il futuro dell’estremo difensore. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che afferma che il portiere ci starebbe pensando su.

“Il Napoli vorrebbe prolungargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ma il portiere friulano per adesso sta riflettendo su cosa fare. Non è un problema economico ma di progettualità. Alex vorrebbe maggiori spazi e una titolarità assoluta senza dover essere ogni volta in ballottaggio. Il club vorrebbe riconfermare sia lui che Ospina ma a questa condizioni l’ex Spal non accetterebbe perché significherebbe essere nuovamente messo in discussione.”

