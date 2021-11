Di Lorenzo inarrestabile: sempre titolare con il Napoli e la Nazionale

Giovanni Di Lorenzo ha giocato fino ad ora tutte le gare da titolare sia con la maglia del Napoli sia con quella della Nazionale italiana.

Giovanni Di Lorenzo stupisce sempre di più. Dall’inizio della stagione il difensore del Napoli ha giocato tutte le partite da titolare con la maglia azzurra. Non solo: la stessa sorte gli è toccata anche con la Nazionale italiana. Giovanni Di Lorenzo è sempre in campo per dare una mano ai compagni.

Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno:

“Finora nel Napoli le ha giocate tutte ed è l’unico della rosa di Spalletti ad aver totalizzato 1440 minuti. Nessuno è uno stakanovista come lui, poteva eguagliarlo Koulibaly ma l’espulsione rimediata a Salerno ha tolto al difensore senegalese la partita contro il Verona. In Nazionale anche i ritmi da stakanovista cambiano poco, dagli ottavi di finale dell’Europeo fino a Italia-Svizzera di venerdì sera, Di Lorenzo le ha giocate tutte eccetto la gara d’inizio settembre contro la Bulgaria.”

