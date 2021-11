Schira: “il Napoli farà due acquisti a giugno e proporrà il rinnovo a Mertens”

Nicolo Schira parla del mercato del Napoli ai microfoni di Top Calcio 24.

Il giornalista sportivo Nicolo Schira ha parlato ai microfoni di Top Calcio 24. L’argomento riguarda il Napoli, in particolari due presunti acquisti che avverranno durante il mese di giugno.

“Il Napoli a gennaio, dovrà salutare Frank Anguissa, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. La società si sta quindi guardando intorno, tuttavia questi tre giocatori non verranno sostituiti. In fine sono poche le partite in cui non ci saranno, dunque le sostituzioni non hanno senso. La Società acquisterà però un terzino sinistro perché Faouzi Ghoulam non dovrebbe recuperare Inoltre la prossima estate arriverà anche un attaccante. Mertens è in scadenza e percepisce un ingaggio pari a circa cinque milioni di euro; il Napoli vuole offrirgli il rinnovo a circa due milioni a stagione, ma bisogna vedere se il belga accetterà un ingaggio più basso.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo inarrestabile: sempre titolare con il Napoli e la Nazionale

Meret-Napoli, il rinnovo non è così contato: il portiere ha un dubbio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone: la principessa Mako e il marito partono per New York