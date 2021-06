Calciomercato, la strategia per arrivare ad Emerson Palmieri

Emerson Palmieri è sempre in cima alla lista

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha deciso di puntare tutto su Emerson Palmieri. L’ingaggio di 4 milioni non sembrerebbe essere un problema, con il club azzurro che potrebbe decidere di spalmarlo su più anni. Inoltre, come già accaduto con Osimhen e Lozano, la legge di stabilità permetterebbe al club azzurro di risparmiare sulla tassazione. Resta da trovare un accordo con il Chelsea sulla formula e sulle cifre, con cui il Napoli ha ottimi rapporti.

