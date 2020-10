Calciomercato – L’agente di Malinovskyi rivela un interessamento del Napoli

Ruslan Malinovskyi è stato seguito anche dal Napoli in questa sessione di calciomercato

Ruslan Malinovskyi, mezzala ucraina dalla spiccata capacità realizzativa , è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione con la maglia dell’Atalanta. Il suo agente è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”:

“Il Napoli lo ha seguito ma non si è mai arrivati ad un’offerta formale. C’è stato un interessamento da parte del club partenopeo ed è finita qui. Situazione simile anche per Mykolenko, molto interesse tramite intermediari, ma non siamo mai arrivati ad una discussione con il Napoli”.

