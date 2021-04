Calciomercato: Lamela verso il ritorno in Italia, Napoli in vantaggio su Roma e Milan

Nel futuro dell’argentino pare esserci il ritorno in Italia

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, parla di Erik Lamela. L’argentino ex Roma sarebbe molto vicino al ritorno in Serie A e le società interessate sarebbero Milan, Roma e Napoli, con l’ultima in vantaggio sulle altre due. Il quotidiano riferisce che Aurelio De Laurentiis negli ultimi giorni avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, ponendosi in vantaggio sulle contendenti.

Il quotidiano scrive quanto segue:

“Nessun argentino sfugge al fascino della città e del club di Maradona, tanto da essere disposto a ridursi lo stipendio a 2/2,5 milioni all’anno, cui andrebbero aggiunte anche le agevolazioni fiscali. La stretta di mano può diventare firma su un contratto di 3 o 4 anni”.

