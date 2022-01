Calciomercato: Lazio su Allan, l’Everton apre alla cessione

Allan pronto a tornare in Italia, destinazione Lazio.

L’ex centrocampista azzurro è tra le preferenze di Maurizio Sarri per il suo centrocampo.

Stando quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero“, la Lazio di Maurizio Sarri avrebbe messo gli occhi su un ex calciatore azzurro, Allan Marques. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di rinforzi per il suo centrocampo e ha pensato di riportare proprio il suo ex pupillo in Italia, l’Everton infatti, avrebbe aperto alla cessione in prestito per i prossimi sei mesi.