Calciomercato, Malciuit pronto a dire alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, l’affare tra Napoli e la Fiorentina per Kevin Malcuit sarebbe ormai chiuso. Ecco quanto riportato:

“Kevin Malcuit dal Napoli alla Fiorentina. Una richiesta a sorpresa del 5 gennaio che si sta materializzando 20 giorni dopo. La Fiorentina ci aveva provato per Conti ma il Parma ha garantito l’obbligo di riscatto. In giornata sono ripresi i contatti tra i club, si va verso la definizione in prestito con diritto di riscatto. Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2022.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gattuso non è in discussione. Il rinnovo non è la priorità, ma l’intenzione c’è

Venerato elogia Giuntoli: “Ha consegnato al Napoli 250mln, ha venduto anche i cadaveri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: cluster in seminario Sanremo, 7 positivi