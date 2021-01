Napoli, Gattuso non è in discussione. Il rinnovo non è la priorità, ma l’intenzione c’è

Napoli, Gattuso non è in discussione

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Gennaro Gattuso non è in bilico e il rinnovo alla fine arriverà. Nonostante l’ultimo periodo molto complicato, il club azzurro non mette in discussione la guida tecnica. Al momento tra le priorità non c’è la firma sul prolungamento del contratto di Gattuso, ma stando a quanto riportato dall’emittente satellitare tra le parti l’accordo è già stato definito. Nelle prossime settimane potrebbe addirittura arriva l’annuncio ufficiale.

