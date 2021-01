UFFICIALE – Fourneau al Maradona per Napoli-Spezia. Le designazioni di Coppa Italia

Fourneau al Maradona per Napoli-Spezia: le designazioni arbitrali delle gare di Coppa Italia valide per i quarti di finale

Sono stati resi noti gli arbitri designati per i quarti di finale di Coppa Italia: al Maradona per Napoli-Spezia fischierà Francesco Fourneau, con Nasca al Var. Ci sarà invece Valeri per il derby di Milano.

Di seguito le designazioni arbitrali delle gare di Coppa Italia valide per i quarti di finale, che verranno disputate da domani a giovedì:

Napoli – Spezia: Fourneau (Giovedì 28/01 H. 21.00)

Galetto – Rossi L.

IV: Sacchi

VAR: Nasca

AVAR: Longo

Inter – Milan: Valeri (Martedì 26/01 H.20.45)

Del Giovane – Colarossi

IV: Chiffi

VAR: Banti

AVAR: Paganessi

Atalanta – Lazio: Pairetto (Mercoledì 27/01 H. 17.45)

Tegoni – Fiorito

IV: Manganiello

VAR: Di Paolo

AVAR: Lo Cicero

Juventus – SPAL: Pezzuto (Mercoledì 27/01 H. 20.45)

Rocca – Robilotta

IV: Piccinini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Alassio

