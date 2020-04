Ripresa Serie A, le ultime indicazioni

C’è ancora grande incertezza su come e quando il calcio giocato possa riprendere. L’avanzare del contagio del Coronavirus lascia il tutto ancora avvolto da una nube, ma i vertici federali sono al lavoro per varare alcune ipotesi soprattutto per la Serie A. Ecco quanto viene raccontato quest’oggi sulle colonne de Il Mattino.

La serie A, intanto, sta valutando con la Figc le possibili date in cui ripartire con una ripresa degli allenamenti nei centri sportivi dopo Pasqua o al più tardi intorno al 3 maggio, per dare modo ai club di far rientrare i giocatori stranieri e metterli in quarantena per poi ricominciare l’attività in vista della ripresa, a porte chiuse e, se necessario, in campo neutro.

Quando verranno riaperti i centri sportivi per gli atleti professionisti una delle ipotesi che i club starebbero ipotizzando sarebbe una procedura comune da attuare: far arrivare scaglionati i giocatori in ritiro, effettuare a tutti i tamponi e metterli isolati dal resto del gruppo fino al risultato del test. Nel caso di negatività di tutti i calciatori, dello staff tecnico, si inizierebbe a lavorare, restando in ritiro e sotto controllo, con altri test scadenzati, fino a che non sarà finita la stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

Lopalco: “Sport a porte chiuse? La fase due rientra in questo”

Tesoretto Napoli – Adl non soffre l’emergenza

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

Chiariello:”I calciatori diano un segnale forte, rinunciate agli stipendi”

Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

CONTENUTI EXTRA

Attentato Foggia: virale video attentato

Il decreto del governo per rendere più agevole l’accesso al credito