Calciomercato Napoli, non solo Tsimikas: occhio anche a Firpo

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli punta a rinforzarsi sugli esterni bassi. Non ci sarebbe solo il greco Tsimikas sull’agenda di Giuntoli.

E al Napoli, per un bel po’, non è mai dispiaciuto Rick Karsdorp, venticinque anni, che la Roma ha prestato al Feyenoord e dal quale dovrebbe rientrare: sa fare varie cose e ciò diventa un elemento a favore. Nel taccuino di Giuntoli ci sono anche esterni, bassi e alti: a sinistra, dovendo inventarsi quasi sicuramente un intervento, Junior Firpo, dominicano naturalizzato spagnolo del Barcellona è invitante, ma spendere in gioiellerie del genere comporta oneri non semplici da sostenere, anche dal punto di vista contrattuale. Restano accesi i riflettori su Kostas Tsimikas.

