Ziliani, su Maresca: “L’unico paese in cui gli arbitri la fanno talmente grossa, l’AIA non li designa più”

Ziliani parla del caso Marseca in Udinese-Inter

Serie A – Paolo Ziliani parla del caso Maresca in Udinese-Inter, su Twitter commenta gli accaduti con l’arbitro Maresca messo nel mirino della stampa:

“Siamo il solo paese al mondo in cui gli arbitri la fanno talmente grossa che la stessa AIA non li designa più, anche per anni, per dirigere partite dei club danneggiati (vedi Orsato dopo l’Inter-Juve della vergogna Pjanic e dello scudetto scippato al Napoli). Con Maresca, idem”.

