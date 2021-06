Calciomercato Milan: tra gli obiettivi del club c’è anche Ounas

Adam Ounas, attaccante di proprietà del Napoli, ha suscitato l’interesse del Milan.

Tra gli obiettivi di mercato del Milan ci sarebbe anche Adam Ounas. L’attaccante ha appena terminato il periodo di prestito al Crotone, dunque è ritornato a Napoli. Sono tanti i club interessati ad una trattativa per il giocatore franco algerino, sia in Italia sia all’estero.

Ad annunciare l’interesse del Milan nei confronti si Ounas è stato Sky Sport:

“Il Milan non pensa solo al trequartista, ma anche a rinforzare le corsie esterne sia in difesa che in attacco. Su questo fronte l’ultima idea è quella di Adam Ounas, di proprietà del Napoli, che nell’ultima stagione ha giocato con le maglie di Cagliari e Crotone. Si tratta di una possibilità visto che non c’è stato alcun approccio con il Napoli, ma la pista potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Benevento: in arrivo un centrocampista per rafforzare l’Under 16

Calhanoglu annuncia: “Domani fimerò un contratto con l’Inter”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Washington Square Park, da icona Nyc a ‘zona proibita’