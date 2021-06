Napoli, anche Malcuit sarà a Dimaro: Spalletti vorrà testarlo

Kevin Malcuit sarà in ritiro a Dimaro con il Napoli, Luciano Spalletti è curioso di vederlo in campo.

Manca sempre meno per il ritiro estivo del Napoli. Tra i giocatori che saranno presenti a Dimaro c’è anche Kevin Malcuit. Il difensore non ha avuto modo di giocare tanto con indosso la maglia del Napoli. Egli infatti ha subito un infortunio al crociato, poi c’è stato il prestito alla Fiorentina. Tuttavia con Luciano Spalletti le cose potrebbero cambiare: l’allenatore infatti è curioso di vedere le sue qualità in mezzo al campo.

L’argomento viene riportato dal Corriere dello Sport:

“Il ritiro comincerà tra meno di un mese, consentirà di azzerare ciò che è stato per tentare di ripartire, come se nulla fosse accaduto nel passato: Malcuit ha giocato poco, praticamente niente da momento in cui – 28 ottobre 2019 – a Ferrara intuì di essere stato abbandonato dal crociato anteriore del ginocchio destro. I 31 minuti nel Napoli della passata stagione (contro Spal e Atalanta) sono stati integrati da altri 205′ con la maglia della Fiorentina e non hanno soffocato la curiosità di Spalletti di intrufolarsi di un esterno di fascia che a destra, e con Ancelotti, qualcosa è riuscito a esprimere.”

