Calciomercato Napoli, 4 alternative ad Osimhen: la situazione

Quattro nomi sul tavolo nell’eventualità dovesse saltare l’affare col Lille per il trasferimento di Victor Osimhen. La questione attaccante viene analizzata sul Corriere dello Sport, che ribadisce come il piano B sarebbe quello che porta a Luka Jovic del Real Madrid che potrebbe essere ceduto in prestito dai Blancos.

Le altre piste sono quelle che portano a Sardar Azmoundello Zenit, che costa 30 milioni, il classe 96 dei Rangers Alfredo Morelos (che non convince per un carattere eccessivamente esuberante) e Ciro Immobile che resta più che altro una suggestione considerata la complessità dell’operazione.

