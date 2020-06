Calciomercato Napoli, contatti frequenti per Boga: le ultime

Jeremie Boga piace al Napoli e lo si capisce anche dal sorriso mostrato da Cristiano Giuntoli in un’intervista a Sky Sport quando è stato fatto il suo nome. “L’offerta che ho fatto o che farò?”, ha scherzato il direttore sportivo azzurro. L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata su questo tema, tramite la penna di Raffaele Auriemma:

“Una risposta apparentemente priva di contenuti, ma che nasconde un’attività molto intensa nella direzione dell’esterno franco ivoriano. Giuntoli sente molto spesso Daniel, fratello ed agente di Boga, oltre a tastare il polso del Sassuolo, nella persone dell’ad Giovanni Carnevali. Il Chelsea non farà valere la clausola da 8 milioni di euro per riportarlo a Londra e Boga resterà in Emilia. Per poco tempo, perché potrebbe essere proprio il Napoli a versare 35 milioni di euro per acquisire il cartellino del calciatore tanto amato anche da Gattuso”.

