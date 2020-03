Calciomercato Napoli – Dalla Turchia arriva Muriqi

Si allunga la lista degli attaccanti sul taccuino di Cristiano Giuntoli, dalla Turchia scrivono di Vedat Muriqi.

Muriqi, attaccante del Fenerbahce, rientra nei possibili sostituti di Arek Milik, dato ormai per partente. La notizia viene diffusa dal portale turco Ahaber, sull’attaccante classe ’94 potrebbe scatenarsi un’asta con Lazio e Juve in Serie A mentre in Premier piace al Tottenham, allo Uniter ed al Leicester.

