Calciomercato Napoli – Ecco chi è Tanguy Ndombélé

Salvo sorprese dell’ultim’ora, Tanguy Ndombélé dovrebbe essere il prossimo acquisto del Napoli.

Tanguy Ndombélé è ormai ai margini del progetto tecnico del Tottenham guidato da Antonio Conte. Club ed entourage hanno cercato la piazza adatta per rilanciare il calciatore, pagato ben 70 milioni di euro al Lione. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, che parla già di visite mediche fissate per domani, il Napoli avrebbe chiuso la trattativa con la formula del prestito oneroso (1 mln) con diritto di riscatto fissato a 30 mln di euro. Il pesante ingaggio del calciatore viene ripartito ta i due club, gli azzurri ne pagheranno il 30% (3mln). Qualora nel giugno 2023 le parti decidessero di continuare insieme, il francese sarà costretto a rivedere le sue pretese stipendiali.

Ndombélé è un centrocampista difensivo, ma che riesce a far valere le sue doti fisiche anche in fase di attacco. Il suo ruolo naturale è quello di mediano, ma può spingersi anche a fare il trequartista. Il classe ’96 di origini congolesi è alla ricerca di riscatto dopo l’impatto non proprio positivo ed il ritorno in prestito in Ligue 1 al Lione. Il Napoli si ritrova tra le mani un profilo che sarebbe riduttivo definire una semplice riserva di Anguissa. Mister Spalletti non ha mai nascosto di necessitare di fisicità e centimetri pur preservando la qualità della rosa a disposizione, con l’acquisto di Ndombélé, insieme con gli altri arrivati in questa fase di calciomercato, il tecnico di Certaldo è stato accontentato.

Mario Scala