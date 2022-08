Semplici: “Meret voleva più fiducia ma nn si lascia abbattere”

L’allenatore Leonardo Semplici ha commentato la questione relativa alla mancanza di fiducia nei confronti di Alex Meret.

L’allenatore Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha parlato di Alex Meret. Durante la trasmissione Radio Goal è intervenuto sulla fiducia mancata verso il portiere da parte della Società.

“Credo che Meret non stia affrontando un periodo facile. Si aspettava una fiducia differente. Le cose si devono conoscere nel dettaglio. È un professionista ed ha buone qualità, deve solo m igliorare alcune cose. Per un portiere non è facile subire l’alternanza tra i pali. Credo che voglia restare a Napoli e farsi valere. Alex però è uno che non si lascia abbattere dalle difficoltà.”

