Napoli, l’elogio a Kvaratskhelia: eccellente il suo esordio

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si legge l’elogio a Khvicha Kvaratskhelia per la suo ottimo esordio con il Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi del Napoli grazie al suo perfetto esordio contro il Verona. La Gazzetta dello Sport elogia la sua prestazione.

“Alla prima è stata meglio di Maradona. Non suoni come bestemmia ma Khvicha Kvaratskhelia ha esordito in Serie A al Bentegodi di Verona, come Diego nel settembre del 1984. Allora l’argentino, bloccato da Briegel, perse contro la squadra di Bagnoli che avrebbe poi vinto lo scudetto. Diverse oggi le scale di valori e il georgiano ha debuttato segnando e risultando decisivo nel successo degli azzurri. Insomma quel Kvaradona col quale lo hanno battezzato a Napoli comincia non solo a piacergli, ma a portargli pure bene. Un’ora di fuoco Le premesse dei primi 40 giorni del georgiano in azzurro erano buone, ma gli stessi tifosi che lo hanno accolto benissimo non potevano sperare in una partenza così importante. Nei suoi 68’ giocati per il battesimo nel campionato italiano, Kvara ha fatto: un gol, un assist, ha creato due occasioni da gol, crossato quattro volte, tirato altrettante volte. Insomma tante cose importanti per un ventunenne arrivato dall’Est e per nulla spaesato.”

